На американском авианосце запустили электромагнитные лифты для бомб

Электромагнитные подъёмники Advanced Weapons Elevator должны были ввести в эксплуатацию ещё в 2017 году, но последовал ряд неисправностей, из-за которых их запуск был отложен до настоящего времени, сейчас все подъёмники работают исправно. Они предназначены для доставки боеприпасов на полётную палубу с необычайной для таких механизмов скоростью.

Наличие таких механизмов, учитывая скорость их работы, всерьёз повышает боевые возможности корабля.