На американском авианосце запустили электромагнитные лифты для бомб

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На американском авианосце запустили электромагнитные лифты для бомбЭто повысит его боевые качества
На американском авианосце USS Gerald R. Ford CVN-78 ввели в эксплуатацию все 11 оружейных электромагнитных подъёмников для скоростной доставки боеприпасов на полётную палубу. Управляет механизмами небольшая группа моряков.
Электромагнитные подъёмники Advanced Weapons Elevator должны были ввести в эксплуатацию ещё в 2017 году, но последовал ряд неисправностей, из-за которых их запуск был отложен до настоящего времени, сейчас все подъёмники работают исправно. Они предназначены для доставки боеприпасов на полётную палубу с необычайной для таких механизмов скоростью.
Наличие таких механизмов, учитывая скорость их работы, всерьёз повышает боевые возможности корабля.
Источник: The Drive