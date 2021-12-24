Наука и технологии
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На американском авианосце запустили электромагнитные лифты для бомб

Это повысит его боевые качества
На американском авианосце USS Gerald R. Ford CVN-78 ввели в эксплуатацию все 11 оружейных электромагнитных подъёмников для скоростной доставки боеприпасов на полётную палубу. Управляет механизмами небольшая группа моряков.
На американском авианосце запустили электромагнитные лифты для бомб

Электромагнитные подъёмники Advanced Weapons Elevator должны были ввести в эксплуатацию ещё в 2017 году, но последовал ряд неисправностей, из-за которых их запуск был отложен до настоящего времени, сейчас все подъёмники работают исправно. Они предназначены для доставки боеприпасов на полётную палубу с необычайной для таких механизмов скоростью.

Наличие таких механизмов, учитывая скорость их работы, всерьёз повышает боевые возможности корабля.

Источник: The Drive
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