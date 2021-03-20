На Android-смартфонах может ускориться установка программ

На данный момент оптимизации установки в Play Store нет, однако в издании уже нашли документ, в котором говорится о поддержки соответствующей функции. Так, по их словам, Google будет отслеживать, какие части программ используются, когда пользователь открывает их впервые.

К примеру, при первом запуске Instagram пользователь может много времени провести в настройках профиля и в графе поиска друзей. В данном случае Google могла бы загрузить сперва эту часть приложения, не тратя ресурсы на инструменты публикации или просмотры историй до тех пор, пока человек не предпримет попытку ими воспользоваться.