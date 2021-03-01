На Android-смартфонах нашли множество новых вирусов и угроз

Согласно ему, несмотря на уменьшение общего числа угроз для Android-смартфонов, за первый месяц текущего года было обнаружено множество новых вредоносных и нежелательных программ в магазине Google Play. Среди них были как многофункциональные трояны, так и приложения со встроенной нежелательной рекламой.

Наибольший интерес из всего вышеперечисленного представляют трояны. Они представлены в нескольких видах. В том числе и в виде «банковских троянов».

В свою очередь сами специалисты «угрозой месяца» объявили приложения со встроенными в них рекламными модулями семейства Adware.NewDich. Они, по команде управляющего сервера, загружали в браузере пользователей различные веб-сайты, в том числе и вредоносного характера.