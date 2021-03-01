Наука и технологии
Сегодня в 09:37
На Android-смартфонах нашли множество новых вирусов и угроз
И это лишь на основе изучения одного месяца
Специалисты Dr Web провели исследование, на основании которого опубликовали отчёт. В нём они рассказали о «вредоносной активности для мобильных устройств в январе 2021 года».
Согласно ему, несмотря на уменьшение общего числа угроз для Android-смартфонов, за первый месяц текущего года было обнаружено множество новых вредоносных и нежелательных программ в магазине Google Play. Среди них были как многофункциональные трояны, так и приложения со встроенной нежелательной рекламой.
Наибольший интерес из всего вышеперечисленного представляют трояны. Они представлены в нескольких видах. В том числе и в виде «банковских троянов».
В свою очередь сами специалисты «угрозой месяца» объявили приложения со встроенными в них рекламными модулями семейства Adware.NewDich. Они, по команде управляющего сервера, загружали в браузере пользователей различные веб-сайты, в том числе и вредоносного характера.