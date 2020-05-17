На Apple и Google подали в суд за китайскую копию знаменитой компьютерной игры

Сообщается, что дело дошло до суда из-за игры Area F2, которая, по мнению Ubisoft, является “практически полной копией” шутерной игры разработчика Rainbow Six: Siege. ”R6: Siege – одна из самых популярных мультиплеерных игр в мире. AF2 копирует почти все элементы игры – от выбора оперативников до заставки с итогами матчей”, – поделились представители разработчика.

Отмечается, что Ubisoft планировала урегулировать данный вопрос и без суда. Так, представители производителя игр обращались в Apple и Google с просьбой об удалении игры из фирменных магазинов приложений компаний еще до подачи иска. Однако, судя по всему, компании проигнорировали просьбу, в связи с чем Ubisoft запланировала удалить Area F2 из Google Play и Apple Store с помощью суда.