На Apple подали иск в суд за монополизацию рынка игр

Сам истец стал представителем группы единомышленников, которые считают, что Apple монополизирует рынок мобильных игр посредством своего сервиса Apple Arcade. По мнению обвинителей, компания завысила цену доступа к сервису. Кроме того, истец считает, что Apple не дает пользователям выбора, ограничив возможность пользоваться сторонними сервисами.

В иске также обращается внимание на то, что компания установила правила, по которым разрабатываемые компаниями игры, в случае размещения в Apple Arcade, доступны лишь на этой платформе. Истцы планируют не только возместить ущерб, но и наложить санкции на Apple.