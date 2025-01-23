На Apple подали в суд из-за токсичных химикатов в ремешках часов

Так называемые «вечные химикаты» (PFAS) представляют собой синтетические вещества, которые практически не разлагаются в природе. Они накапливаются в организме человека и могут вызывать рак, ослабление иммунной системы, гормональные нарушения и задержки в развитии у детей. Кроме ремешков Apple Watch, такие химикаты также обнаружены в ремешках других брендов, например, Samsung, Google Pixel и OnePlus.

Интересно, что Apple еще несколько лет назад заявляла о намерении избавиться от использования PFAS в своей продукции. Однако до сих пор эти вещества продолжают находить в аксессуарах компании. Это не первый случай, когда технологические гиганты сталкиваются с судебными разбирательствами из-за «вечных химикатов». Например, в конце прошлого года Samsung также оказалась в центре подобного скандала.