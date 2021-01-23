На Apple подали в суд за блокировку в App Store игры о коронавирусе

Стоит отметить, что игру Corona Control Game заблокировали не только в App Store, но и в магазине приложений Google. В связи с этим разработчик подал иск против обеих компаний в Европейскую комиссию. По мнению Мюллера, Apple и Google “сдерживают инновации”.

Как отметил истец, заблокированная игра Corona Control Game базировалась на поощрении соблюдения государственных правил по коронавирусу. Что интересно, впоследствии разработчик дал игре другое название - Viral Days, а буквально в прошлом месяце ее одобрили в Apple и Google.