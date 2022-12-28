На Apple подали в суд за расизм в Apple Watch

Мужчина утверждает, что функция пульсоксиметра на смарт-часах компании, которая используется для определения уровня насыщения крови кислородом, некорректно работает у людей с тёмным цветом кожи.

По словам Моралеса, он пользовался часами Apple Watch с функцией измерения пульса с 2020 по 2021 год. И, как считает истец, всё это время Apple знала о проблеме, но не предприняла никаких действий для её решения.

В своём иске «потерпевший» сослался на исследование, показавшее, что пульсоксиметры предоставляют неточные данные темнокожим пользователям, что потенциально подвергает их повышенному риску заболевания.

Напомним, что ещё в 2015 году Apple признала, что датчик сердечного ритма на часах Apple Watch может работать неточно для некоторых пользователей, в том числе для тех, у кого есть пигментные пятна или татуировки.