На Apple подали в суд за расизм в Apple Watch

На Apple подали в суд за расизм в Apple WatchНетолерантно
В США против компании Apple был подан иск в суд. Инициатором дела стал житель Нью-Йорка Алекс Моралес.
Фото: Ars Technica
Мужчина утверждает, что функция пульсоксиметра на смарт-часах компании, которая используется для определения уровня насыщения крови кислородом, некорректно работает у людей с тёмным цветом кожи.
По словам Моралеса, он пользовался часами Apple Watch с функцией измерения пульса с 2020 по 2021 год. И, как считает истец, всё это время Apple знала о проблеме, но не предприняла никаких действий для её решения.
В своём иске «потерпевший» сослался на исследование, показавшее, что пульсоксиметры предоставляют неточные данные темнокожим пользователям, что потенциально подвергает их повышенному риску заболевания.
Напомним, что ещё в 2015 году Apple признала, что датчик сердечного ритма на часах Apple Watch может работать неточно для некоторых пользователей, в том числе для тех, у кого есть пигментные пятна или татуировки.