На Apple Vision Pro научились запускать два виртуальных монитора Mac

Опубликовано 07 февраля 2024, 07:56
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На Apple Vision Pro научились запускать два виртуальных монитора MacПравда, обычные пользователи неизвестно когда получат такую возможность
Apple Vision Pro может использоваться в качестве внешнего дисплея для Mac, позволяя пользователям просматривать и управлять экраном своего компьютера в окне visionOS.
На данный момент эта функция поддерживает лишь один дисплея, однако аналитик Бен Томпсон заявил, что в Apple уже проходит внутреннее тестирование возможности использования нескольких дисплеев.
Инженеры Apple имеют доступ к будущим версиям visionOS и функциям, которые позволяют расширить функциональность, что делает эту информацию весьма вероятной. Правда, все еще неясно, планирует ли компания предоставить публике возможность использовать функцию с несколькими дисплеями.
На текущий момент, если к Mac подключены внешние дисплеи, Vision Pro показывает только основной дисплей, установленный в настройках системы.