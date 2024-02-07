На Apple Vision Pro научились запускать два виртуальных монитора Mac

На данный момент эта функция поддерживает лишь один дисплея, однако аналитик Бен Томпсон заявил, что в Apple уже проходит внутреннее тестирование возможности использования нескольких дисплеев.

Инженеры Apple имеют доступ к будущим версиям visionOS и функциям, которые позволяют расширить функциональность, что делает эту информацию весьма вероятной. Правда, все еще неясно, планирует ли компания предоставить публике возможность использовать функцию с несколькими дисплеями.

На текущий момент, если к Mac подключены внешние дисплеи, Vision Pro показывает только основной дисплей, установленный в настройках системы.