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На астероиде впервые обнаружили материалы, участвовавшие в зарождении жизни на Земле
Были найдены следы воды и органических веществ
Американские ученые впервые обнаружили на астероиде материалы, которые могли участвовать в зарождении жизни на Земле. В частности они обнаружили следы органических веществ и воды.
По словам исследователей, эти материалы были найдены на поверхности образца астероида из внутренней Солнечной системы. Этот образец был получен с астероида Итокава в рамках первой миссии «Хаябус» в 2010 году. Исследователи пришли к выводу, что вода и органическое вещество, источником которых стал сам астероид, химически эволюционировали во времени.
Ученые также выяснили, что сам астероид эволюционировал на протяжении млрд лет, что стало возможно благодаря появлению воды и органических веществ из чужеродного внеземного материала. Это делает его путь идентичным пути нашей планеты.