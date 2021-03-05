На астероиде впервые обнаружили материалы, участвовавшие в зарождении жизни на Земле

По словам исследователей, эти материалы были найдены на поверхности образца астероида из внутренней Солнечной системы. Этот образец был получен с астероида Итокава в рамках первой миссии «Хаябус» в 2010 году. Исследователи пришли к выводу, что вода и органическое вещество, источником которых стал сам астероид, химически эволюционировали во времени.

Ученые также выяснили, что сам астероид эволюционировал на протяжении млрд лет, что стало возможно благодаря появлению воды и органических веществ из чужеродного внеземного материала. Это делает его путь идентичным пути нашей планеты.