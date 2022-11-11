На аукционе продадут выброшенные на свалку сандали Стива Джобса

Обувь поступит на аукцион уже сегодня — 11 ноября 2022 года. Ожидается, что владелец получит за них от 60 до 80 тыс долларов.

Сообщается, что на изначально сандали заполучил шеф-повар Марк Шефф — он управлял одним из объектов Джобса в Калифорнии. При этом Шефф достал их из мусорной кучи после того, как основатель Apple выбросил их из-за ненадобности.