На аукционе продадут выброшенные на свалку сандали Стива Джобса

00:16, 11 ноября 2022
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На аукционе продадут выброшенные на свалку сандали Стива ДжобсаИ ведь кто-то купит
На аукционе Julien’s Auctions появился крайне странный и необычный лот. Речь идёт о сандалях, которые носил Стив Джобс в начале своей карьеры в Apple — в 70-80-х годах.
Обувь поступит на аукцион уже сегодня — 11 ноября 2022 года. Ожидается, что владелец получит за них от 60 до 80 тыс долларов.
Сообщается, что на изначально сандали заполучил шеф-повар Марк Шефф — он управлял одним из объектов Джобса в Калифорнии. При этом Шефф достал их из мусорной кучи после того, как основатель Apple выбросил их из-за ненадобности.
На старте за лот будут просить 15 тыс долларов. Ранее, в 2016 году, их уже выставляли на торги, в результате чего продали за 3,5 тыс долларов.