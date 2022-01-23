На аварийной японской АЭС “Фукусима-1” произошла утечка

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На аварийной японской АЭС “Фукусима-1” произошла утечкаИ насколько она серьезна
Оператор аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" утверждает, что произошла утечка охлаждающего раствора, использованного для создания стены из замороженного грунта вокруг зданий реакторов.
Подземный барьер предназначен для блокировки поступления грунтовых вод в здания реакторов, которые были повреждены в результате землетрясения и цунами 2011 года.
Компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO) использовала раствор хлорида кальция для поддержания барьера. Компания хранила жидкость при температуре -30℃ в четырех резервуарах.
TEPCO утверждает, что уровень жидкости в двух резервуарах упал 16 января. По словам компании, ее работники обнаружили лужу раствора возле стены и выяснили, что вытекло около 4 тонн раствора.
Компания считает, что стена по-прежнему способна удерживать грунтовые воды, поскольку пройдет несколько месяцев, прежде чем барьер начнет таить. Уточняется, что раствор не вредит окружающей среде.
Источник: NHK