На аварийной японской АЭС “Фукусима-1” произошла утечка

Подземный барьер предназначен для блокировки поступления грунтовых вод в здания реакторов, которые были повреждены в результате землетрясения и цунами 2011 года.

Компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO) использовала раствор хлорида кальция для поддержания барьера. Компания хранила жидкость при температуре -30℃ в четырех резервуарах.

TEPCO утверждает, что уровень жидкости в двух резервуарах упал 16 января. По словам компании, ее работники обнаружили лужу раствора возле стены и выяснили, что вытекло около 4 тонн раствора.

Компания считает, что стена по-прежнему способна удерживать грунтовые воды, поскольку пройдет несколько месяцев, прежде чем барьер начнет таить. Уточняется, что раствор не вредит окружающей среде.