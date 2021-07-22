На авиавыставке МАКС 2021 показали прототип новейшего российского двигателя для самолёта SuperJet New

И вот, в рамках авиавыставки МАКС 2021, компания ОДК представила новенький российский двигатель ПД-8. Он, пишет Популярная Механика, должен будет заменить собой проблемный двигатель Sam146, создававшийся силами PowerJet для Sukhoi Superjet.

Представитель отечественной госкорпорации Юрий Шмотин заявил, что ПД-8 по ряду факторов (надёжности, безопасности эксплуатации, ремонтопригодности) будет соответствовать двигателям, которые только появятся на рынке в ближайшие 10 лет.

Отметим, что получение сертификата типа на двигатель ПД-8 ожидается уже в ближайшее время — в 2023 году.