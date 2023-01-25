На Авито теперь можно проверить одежду у продавца на подлинность

Новый функционал рассчитан на продавцов и не предполагает каких-либо издержек со стороны покупателя. Потенциальному покупателю не нужно оплачивать доставку одежды на проверку до центра аутентификации и обратно. Причём проверка одежды будет проходить только с согласия продавца.

Аутентификация бренда на подлинность будет проходить исключительно в онлайн-формате. На основе оценки представленных продавцом фотографий профессиональный эксперт анализирует товар по серии фото, сделанных по специальным требованиям, и выдаёт свое мнение о подлинности изделия. Аутентификацию проводит партнёр Авито — один из международных лидеров рынка проверки фэшн-изделий.

Каждый товар проверяет от двух до четырёх опытных аутентификаторов. После успешного прохождения проверки объявление получает специальный бейдж «Оригинал», а также попадает в отдельный одноимённый фильтр на площадке.

Для аутентификации доступны все категории одежды, за исключением детской, более 90 популярных брендов, от масс-маркет до люкс-сегмента, следующего ценового диапазона — от 3 до 150 тысяч рублей.

В период запуска функционала Авито будет предоставлять услугу без оплаты со стороны продавца, чтобы продавцы смогли познакомиться с ней и оценить функционал, а в дальнейшем сервис станет платным.

На данный момент Авито уже проверяет на подлинность обувь и аксессуары.