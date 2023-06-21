На Байкале обнаружили новый вид паразитов

Исследователи из России и Китая обнаружили в жабрах живущего в водах Байкала серебряного карася (Carassius gibelio) новый вид паразитов.

Миксоспоридии — древние многоклеточные паразиты-космополиты со сложным циклом развития. Любой вид пресноводной рыбы в теории может быть единственным хозяином для нескольких их видов.

С помощью молекулярных методов биологи установили, что миксоспоридии Myxobolus zhaltsanovae n. sp. предпочитают серебряного карася в качестве хозяина и концентрируются строго в определенной ткани органа. Раньше этот вид путали с паразитами карпа и плотвы.

Микроспоридии паразитируют в организмах ценных промысловых рыб и могут стать их патогенами, предостерегает один из исследователей, старший научный сотрудник лаборатории паразитологии и экологии гидробионтов Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН Марина Батуева. По ее словам, средств борьбы с этими паразитами до сих пор не существует.