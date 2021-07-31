На Байконуре запустят космический аппарат OneWeb

Агентство Роскосмос сообщило, что на август запланирован старт OneWeb с Байконура. Для этого ведутся монтажно-испытательные работы, в рамках которых уже подготовлены 1-я и 2-я ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Также сообщается о дальнейшей работе по сборке ракеты космического назначения.

Отметим, что OneWeb будет запущен с космодрома Байконур уже в третий раз.