На Байконуре запустят космический аппарат OneWeb

Наука и технологии
Сегодня в 16:08
На Байконуре запустят космический аппарат OneWebЭто произойдёт в августе
На аэропорт «Крайний», который находится в структуре космодрома Байконур, доставили космические аппараты OneWEb, в рамках сотрудничества с европейской компанией Arianespace. Это оператор запуска космических летательных аппаратов, который специализируется, в частности, на запуске OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2».
Агентство Роскосмос сообщило, что на август запланирован старт OneWeb с Байконура. Для этого ведутся монтажно-испытательные работы, в рамках которых уже подготовлены 1-я и 2-я ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Также сообщается о дальнейшей работе по сборке ракеты космического назначения.
Отметим, что OneWeb будет запущен с космодрома Байконур уже в третий раз.