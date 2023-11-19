На Белоярской АЭС реактор целый год работал на ядерных отходах

Энергоблок с реактором БН-800 на Белоярской атомной электростанции (АЭС), достиг исторического момента, отработав целый год на МОКС-топливе, которое получено из ядерных отходов. Госкорпорация «Росатом» подчёркивает, что в быстрых реакторах выгорает лишь 11% ядерного топлива, а тепловые реакторы используют его ещё меньше, оставляя 89% отработавшего топлива с радиоактивными свойствами. Этот опыт работы реактора БН-800 демонстрирует, что это топливо можно повторно использовать для производства электроэнергии.

Важным аспектом внедрения этой технологии является переход российской атомной промышленности на двухкомпонентную концепцию. План предусматривает совместную работу тепловых и быстрых реакторов с использованием отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и дожигание долгоживущих изотопов. Этот подход открывает перспективы для более эффективного использования ресурсов и снижения радиоактивных отходов в ядерной энергетике.