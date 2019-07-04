На биткоины уходит больше электроэнергии, чем на всю Швейцарию

В Кембриджском университете разработали интересный сервис — Кембриджский индекс энергопотребления Биткоина. В нём энергозатраты различных мировых производств и стран сравнивается с общемировыми энергозатратами на затраты по обеспечению работы сети биткоинов.

Так, потребление электростанций составляет 0,21% от энергозатрат на биткоины, а электроосвещение — 0,25%. При этом гидроэлектростанции способны «прокормить» всю сеть биткоинов 77 раз, разного рода биотопливо и переработка отходов — 11 раз, а солнечные, ветряные и другие «эко» электростанции — 26 раз.

Вся Швейцария и вся Чехия потребляют меньше электроэнергии, чем сеть криптовалюты, а вот Австрия и Колумбия немного её превосходят. Китай и США являются лидерами по энергопотреблению и превосходят биткоин во много раз.