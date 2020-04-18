На Ближнем Востоке начали создавать уникальный беспилотник для подзарядки радиоволнами

Судя по имеющимся данным, разработкой новинки занимаются специалисты Американского университета Бейрута в партнерстве с сотрудниками из Института электроники, вычислительной техники и телекоммуникаций в Италии. Что интересно, изначально, по всей видимости, исследователи намеревались воспользоваться технологией схожей с Wi-Fi для подзарядки БПЛА, но в итоге столкнулись с тем, что у подобного варианта был недостаток в лице необходимости наличия небольшого расстояния до источника радиоволн.

Конечный вариант разработки подразумевает то, что дрон передает радиоволны по отдельности каждому датчику. Датчики имеют антенну для обнаружения и приема сигналов, которые далее преобразуются в электричество. Именно данная полученная энергия в дальнейшем может использоваться как для активации датчика, так и для его зарядки.