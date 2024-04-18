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Наука и технологии
Опубликовано 18 апреля 2024, 16:30
1 мин.

На британском заводе, выпускающем снаряды для ВСУ, произошёл мощный взрыв

Подробностей, как водится, нет
В Великобритании на заводе оборонной компании BAE Systems, производящей различные боеприпасы для ВСУ, произошёл мощный взрыв.
На британском заводе, выпускающем снаряды для ВСУ, произошёл мощный взрыв

© Ferra.ru

Завод находится в южном Уэльсе. Как сообщается, мощный взрыв произошёл на территории предприятия, в цехах. О пострадавших ничего не сообщается.

«Взрыв произошёл на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на завод BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире», — сказано в материале британской газеты The Telegraph.

Источник:The Telegraph
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Великобритания
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#ВСУ
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#оружие
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#взрыв