На британском заводе, выпускающем снаряды для ВСУ, произошёл мощный взрыв

Опубликовано 18 апреля 2024, 16:30
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На британском заводе, выпускающем снаряды для ВСУ, произошёл мощный взрывПодробностей, как водится, нет
В Великобритании на заводе оборонной компании BAE Systems, производящей различные боеприпасы для ВСУ, произошёл мощный взрыв.
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Завод находится в южном Уэльсе. Как сообщается, мощный взрыв произошёл на территории предприятия, в цехах. О пострадавших ничего не сообщается.
«Взрыв произошёл на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на завод BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире», — сказано в материале британской газеты The Telegraph.