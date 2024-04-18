На британском заводе, выпускающем снаряды для ВСУ, произошёл мощный взрыв

Завод находится в южном Уэльсе. Как сообщается, мощный взрыв произошёл на территории предприятия, в цехах. О пострадавших ничего не сообщается.

«Взрыв произошёл на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на завод BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире», — сказано в материале британской газеты The Telegraph.