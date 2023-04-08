На будущее пригодится: учёные создали самый подробный онлайн-глобус Марса

Онлайн-глобус составлен из 110 тысяч чёрно-белых снимков, которые с 2006 года снимала камера CTX орбитального зонда Mars Reconnaissance Orbiter. Разрешение карты Марса — 25 квадратных метров на пиксель. На создание глобуса Красной планеты ушло шесть лет.

Глобус оснащён панелью для быстрого перехода между действующими на планете марсоходами; поскольку глобус интерактивный, его можно крутить, изменять масштаб карты. Можно увидеть марсианские «достопримечательности»: к примеру, вулкан Олимп, который является самой высокой горой в Солнечной системе, или Долину Маринера — самую крупную систему каньонов в Солнечной системе.