На будущее пригодится: учёные создали самый подробный онлайн-глобус Марса

На будущее пригодится: учёные создали самый подробный онлайн-глобус МарсаКоторый можно крутить и изменять масштаб
Планетологи из Лаборатории визуализации планет Брюса Мюррея Калифорнийского технологического института в США запустили самый подробный на сегодняшний день 3D-глобус Марса.
Фото: Murray-lab.caltech.edu
Онлайн-глобус составлен из 110 тысяч чёрно-белых снимков, которые с 2006 года снимала камера CTX орбитального зонда Mars Reconnaissance Orbiter. Разрешение карты Марса — 25 квадратных метров на пиксель. На создание глобуса Красной планеты ушло шесть лет.
Глобус оснащён панелью для быстрого перехода между действующими на планете марсоходами; поскольку глобус интерактивный, его можно крутить, изменять масштаб карты. Можно увидеть марсианские «достопримечательности»: к примеру, вулкан Олимп, который является самой высокой горой в Солнечной системе, или Долину Маринера — самую крупную систему каньонов в Солнечной системе.