На будущей территории завода Tesla в Германии нашли много старых боеприпасов

В рамках расширения завода, за счёт чего Tesla планирует увеличить производственную мощность, проводятся работы по очистке территории от взрывчатки. Большинство боеприпасов идентифицированы как британские, сброшенные на Берлин в конце войны.

Сапёры изымают боеприпасы и взрывчатку, утилизируя их на поверхности. Удаляются предметы размером около 1,5 метра. Многие из них найденных боеприпасов были просто зарыты и их продолжают обнаруживать до сих пор. Бригады сапёров продолжают обследовать территорию и извлекать остатки для безопасной утилизации.