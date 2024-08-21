На будущей территории завода Tesla в Германии нашли много старых боеприпасов

Опубликовано 21 августа 2024, 12:45
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На будущей территории завода Tesla в Германии нашли много старых боеприпасовЛежат там со времён Второй мировой войны
При расширении территории завода Tesla Gigafactory Berlin в Германии сотрудники продолжают находить взрывчатку и боеприпасы времён Второй мировой войны. Началось это несколько месяцев назад, когда началась разработка территории.
В рамках расширения завода, за счёт чего Tesla планирует увеличить производственную мощность, проводятся работы по очистке территории от взрывчатки. Большинство боеприпасов идентифицированы как британские, сброшенные на Берлин в конце войны.
Сапёры изымают боеприпасы и взрывчатку, утилизируя их на поверхности. Удаляются предметы размером около 1,5 метра. Многие из них найденных боеприпасов были просто зарыты и их продолжают обнаруживать до сих пор. Бригады сапёров продолжают обследовать территорию и извлекать остатки для безопасной утилизации.