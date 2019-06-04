На будущий американский авианосец установили «остров» на видео

Официальный канал на YouTube военно-морских сил США показал важный рубеж в строительстве нового авианосца «Джон Кеннеди» (CVN-79).

Авианосец сейчас активно строится и должен быть спущен на воду в 2020 году. В ролике демонстрируется, как на лётную палубу авианосца опускают специальным огромным краном «остров».

Это громадная стальная конструкция весом в 550 тонн. Фактически, это такая бронированная «крепость» с корабельным мостиком и основным узлом управления полетом. Из неё обеспечивается панорамный обзор палубы, размещено коммуникационное оборудование, системы отслеживания состояния корабля и радар воздушного наблюдения. Надстройка имеет длину 22 метра, ширину — 10 метров, а высоту — около 27,5 метров.

Событие было обставлено довольно торжественно и совпало по дате с днём рождения Джона Фицджеральда Кеннеди, 35-го президента США, в честь которого и был назван корабль — 29 мая.