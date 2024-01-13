На CES 2024 объявили приблизительный срок выхода Nintendo Switch 2, но по ошибке

GameShark должна быть перезапущена в сентябре 2024 года. Представитель компании связал запуск с выходом консоли Nintendo Switch 2, выход которой тоже якобы должен состояться в сентябре.

Но при выяснении деталей журналисты столкнулись с тем, что Nintendo вообще никак не комментирует заявление Ai Shark и старается дистанцироваться от любых слухов на этот счёт. Оказалось, что заявление Ai Shark ошибочно, так как в отношении сентября 2024 года речь идёт даже не об инсайдерской информации, а о весьма смелых предположениях, при этом ничем не подтверждённых.