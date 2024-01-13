На CES 2024 объявили приблизительный срок выхода Nintendo Switch 2, но по ошибке

На CES 2024 объявили приблизительный срок выхода Nintendo Switch 2, но по ошибкеОб этом заявила другая компания
Компания Ai Shark, производитель периферийных устройств, которую основал бывший генеральный директор бренда GameShark, производившего устройства с чит-кодами, на технологической выставке CES 2024 объявила дату перезапуска работы возрождаемой компании.
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GameShark должна быть перезапущена в сентябре 2024 года. Представитель компании связал запуск с выходом консоли Nintendo Switch 2, выход которой тоже якобы должен состояться в сентябре.
Но при выяснении деталей журналисты столкнулись с тем, что Nintendo вообще никак не комментирует заявление Ai Shark и старается дистанцироваться от любых слухов на этот счёт. Оказалось, что заявление Ai Shark ошибочно, так как в отношении сентября 2024 года речь идёт даже не об инсайдерской информации, а о весьма смелых предположениях, при этом ничем не подтверждённых.