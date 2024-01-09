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Наука и технологии
15:29, 09 января 2024
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На CES 2024 показали «умное зеркало», определяющее у человека десятки болезней

На основании специальной технологии

Канадская медицинская компания NuraLogix на технологической выставке CES 2024 представила «умное зеркало» для сканирования лица и выявления десятков болезней на основании полученных данных.

В основе «зеркала» Anura MagicMirror лежит технология трансдермальной оптической визуализации, которая находит и сканирует сосуды лица. Алгоритмы машинного обучения анализируют полученные данные по 100 параметрам.

Разработчики говорят, что «волшебное зеркало» с дисплеем 21,5" может выявить десятки заболеваний с помощью камеры и сенсоров, как то: нарушения артериального давления, индекса массы тела, информацию о вариабельности сердечного ритма, частоте пульса, дыхания и возрасте кожи лица. Кроме того, Anura MagicMirror может оценить риск возникновения и развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней, включая инсульт, жировую болезнь печени и другие патологии.

Когда устройство поступит в продажу и сколько будет стоить, неизвестно. Разработчики заявили, что прежде всего Anura MagicMirror появится в аэропортах, на вокзалах и в социальных учреждениях, в частности, в домах престарелых.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
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#технологии
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