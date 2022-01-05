На человеческой коже обнаружили неизвестные ранее науке бактерии

Речь идёт об обнаружении новых видов бактерий, грибков и вирусов. При этом стоит понимать, что микробиомы (сообщества микроорганизмов) встречаются повсюду. В том числе в кишечнике и коже человека.

И именно последняя «область» стала источников свежего открытия. На коже человека удалось обнаружить тысячи вирусных последовательностей, включая множество очень крупных вирусов, которые инфицируют бактерии.

Сообщается, что всего коллекция группы учёных включает 174 ранее неизвестных вида бактерий, а также 4 новых эукариот и 20 новых гигантских фагов. В общей сложности исследование расширяет каталог известных кожных бактерий на 26%.