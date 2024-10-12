На черноморском побережье появился сервис краткосрочной аренды электромопедов

Компания Vzhik начинает предоставлять услугу краткосрочной аренды электромопедов в Сочи, включая Адлер и посёлок Сириус. Сооснователь компании Артём Агейкин сообщил, что на старте в прокате доступно 200 мопедов, и этого количества вполне достаточно для равномерного распределения транспорта. Он отметил, что Vzhik должен заинтересовать как местных жителей, так и туристов, ведь электромопеды идеально подходят для передвижения на средние расстояния.

Арендовать электромопед сможет любой совершеннолетний человек с действующим водительским удостоверением. Пользователи могут двигаться по правой стороне дороги или по велосипедным дорожкам, а парковка разрешена в соответствии с правилами дорожного движения. Для удобства в приложении указаны зоны для парковки, которые подсвечиваются на карте.

Компания предлагает в аренду электромопеды Nmoto NCS, которые развивают скорость до 45 км/ч и могут проехать до 75 километров на одном заряде. Безопасность на первом месте: мопеды оснащены светодиодными фарами и двумя дисковыми тормозами, а в каждом кофре находятся два шлема с одноразовыми подшлемниками и светоотражающие жилеты. Чтобы начать поездку, нужно зарегистрироваться в приложении, доступном в App Store и Google Play, и отсканировать QR-код на руле. Стартовая цена составляет 50 рублей, затем 8,99 рублей за каждую минуту. Кроме того, технику можно забронировать на 10 минут без оплаты. Ранее в августе Vzhik запустился в Москве, и, по данным, средняя продолжительность одной поездки составила 30 минут.