На что чаще всего жалуются люди, болеющие омикрон-штаммом коронавируса

По её словам, набор основных жалоб остаётся прежним: выраженная интоксикация, температура, слабость, но мене выраженные, чем при «Дельте». А специфическими для омикрон-штамма являются сухой непродуктивный кашель, боль в горле, диарея, диспепсические явления, на которые стали жаловаться чаще.

Но одной из самых частых жалоб врач назвала выраженную головную боль.

«То есть нет такой высокой лихорадки у большей части пациентов, как была при дельта-штамме, нет такой скорости распространения инфекции с поражением легочной ткани, поэтому пневмонии имеют место быть, но они среднетяжелого течения. Практически нет жалоб на потерю осязания и обоняния. Но сохраняются все те же жалобы на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль при даже невысокой лихорадке и слабость, ощущение отсутствия концентрации при обычной нагрузке интеллектуальной, которая привычна для пациентов», — подчеркнула Лысенко.