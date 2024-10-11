На днях к Земле приблизится огромная комета

Появление этой кометы вблизи Земли будет первым задокументированным пролётом C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS возле нашей планеты. Причём комета не будет лететь быстро, как метеор, а «будет просто висеть и медленно менять своё положение от ночи к ночи». C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS будет выглядеть как яркий огненный шар с длинным вытянутым хвостом.

К тому же в следующий раз космическое тело пролетит возле Земли не раньше чем через 80 тысяч лет.

«Она не пронесётся по небу, как метеор. Она будет просто висеть и медленно менять своё положение от ночи к ночи. Если вы сможете увидеть комету невооружённым глазом, то, посмотрев на неё через бинокль, вы будете просто в шоке», — рассказал Билл Кук, руководитель Отдела метеорологической обстановки NASA в Центре космических полётов имени Маршалла в Хантсвилле.