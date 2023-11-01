На днях в США состоится «историческое» обсуждение дальнейшей судьбы криптовалют

Заседание будет закрытым. Изначально планировалось обсуждение решения Апелляционного суда США касательно заявки Grayscale на биткоин-ETF, поданной на рассмотрение SEC, но отклонённой, после чего суд встал на сторону компании. Однако вслед за Grayscale исправленную заявку подала и биржа Valkyrie Funds.

Известно, что заседание SEC посвящено не только рассмотрению заявок, но и обсуждению судебных последствий в случае их отклонения. По мнению многочисленных аналитиков, решение SEC может стать судьбоносным и историческим как для биткоина, так и для криптовалютной отрасли в целом.