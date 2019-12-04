Наука и технологии
Сегодня 08:07
На Донбассе улучшили "взятый в плен" украинский танк
Добавив ему дополнительный “слой” защиты
В ходе боевых действий на Донбассе, боевые машины “Булат”, созданные Харьковским КБ им. Морозова, были брошены против ополченцев. Правда, по итогу данная боевая техника, как и прочее вооружение, оказалась в распоряжении подразделений народных республик. Именно их модернизацией и занялись местные умельцы.
В сети была опубликована фотография одной из подобных боевых машин. Если приглядеться внимательно к снимку, то можно заметить, что “Булат” был усовершенствован, причем, что интересно, в достаточно кустарных условиях, в связи с чем танк обзавелся дополнительным уровнем бронирования.
Так, если сравнить итоговый вариант с базовым, то можно заметить размещение по правому борту боевой машины блоков динамической защиты. Их же можно увидеть и на боковой части башни устройства.