На Донбассе улучшили "взятый в плен" украинский танк

В сети была опубликована фотография одной из подобных боевых машин. Если приглядеться внимательно к снимку, то можно заметить, что “Булат” был усовершенствован, причем, что интересно, в достаточно кустарных условиях, в связи с чем танк обзавелся дополнительным уровнем бронирования.