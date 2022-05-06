На Донбассе впервые применили станцию спутниковой связи «Ливень»

Станция была поставлена в войска в 1997 году, а с 2015 используется усовершенствованная версия Р-441УВ, которая и задействована на Донбассе. «Ливень» предназначена для обеспечения связи в тактическом и стратегическом звене, станция сама наводит антенны по заданным координатам. При этом станция использует ретрансляторы искусственных спутников Земли «Глобус-1» и «Меридиан».

Отмечается, что «Ливень» в 10 раз превосходит предшественников по защищённости закрытого сигнала и возможности работать в обстановке сложных радиопомех.

«Ливень» базируется на шасси автомобиля повышенной проходимости Урал-43203, что позволяет занимать позицию в труднодоступных местах.