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На Донбассе впервые применили станцию спутниковой связи «Ливень»Эффективность станции подтверждена
В условиях проведения специальной операции на Донбассе была подтверждена эффективность российской станции спутниковой связи Р-441 «Ливень».
Станция была поставлена в войска в 1997 году, а с 2015 используется усовершенствованная версия Р-441УВ, которая и задействована на Донбассе. «Ливень» предназначена для обеспечения связи в тактическом и стратегическом звене, станция сама наводит антенны по заданным координатам. При этом станция использует ретрансляторы искусственных спутников Земли «Глобус-1» и «Меридиан».
Отмечается, что «Ливень» в 10 раз превосходит предшественников по защищённости закрытого сигнала и возможности работать в обстановке сложных радиопомех.
«Ливень» базируется на шасси автомобиля повышенной проходимости Урал-43203, что позволяет занимать позицию в труднодоступных местах.