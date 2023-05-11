На древней консоли Nintendo Wii запустили macOS

На YouTube-канале Michael MJD появилось видео, на котором автор показал, как ему удалось запустить настольную операционную систему macOS на игровой приставке Nintendo Wii!

Стоит отметить, что это существенное достижение, учитывая, что Nintendo Wii обладает очень ограниченными техническими характеристиками. Однако и приставка, и компьютеры используют похожие микропроцессоры, что и позволило воплотить эту идею в жизнь.

Процесс был нелёгким: специалистам пришлось отделить данные операционной системы от загрузочного раздела, найти альтернативные ядерные модули и заменить файл ppcboot.elf. В конечном итоге, им удалось запустить Mac OS 9.2.2 на Nintendo Wii.

Но стоит отметить, что практического смысла в этом мало. Интерфейс операционной системы на игровой консоли был настолько искажен, что текст едва ли был читаем. Игра Doom работала так медленно, что стала совершенно непригодной для получения удовольствия.