На двух станциях метро в Санкт-Петербурге запустили оплату по биометрии

ВТБ и Петербургский метрополитен начали тестировать новую систему оплаты проезда по биометрии на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». Пассажиров будет достаточно просто взглянуть в камеру на турникете, чтобы пройти. Пока система доступна только для ограниченной группы — сотрудников ВТБ и метро, но в дальнейшем планируется тестирование с участием обычных пассажиров.

Технология использует алгоритмы компьютерного зрения VisionLabs и платёжную инфраструктуру ВТБ. Чтобы начать пользоваться сервисом, пассажирам нужно подтвердить согласие на обработку биометрических данных и привязать банковскую карту через специальный портал. Как отмечает Игорь Острейко, руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ, основным преимуществом будет удобство: для прохода через турникет достаточно взгляда на терминал, а система обеспечивает безопасность и быстроту оплаты.

Эта биометрическая технология также защищена от попыток мошенничества. Система распознавания лица преобразует изображения в зашифрованные биометрические данные, которые не позволяют восстановить исходное фото пассажира. Подтверждается также, что перед камерой находится живой человек, что предотвращает попытки использования масок или видео. В Москве такие технологии уже активно используются в транспорте, и, по словам Дмитрия Маркова, генерального директора VisionLabs, проект в Санкт-Петербурге имеет большой потенциал для дальнейшего развития.