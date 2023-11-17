На eBay появилось множество объявлений с платной подпиской ChatGPT Plus после заявления о невозможности оформить её официально

На eBay появилось множество объявлений с платной подпиской ChatGPT Plus после заявления о невозможности оформить её официальноСпекулянты тут как тут
После объявления главы OpenAI Сэма Альтмана о временной приостановке новых подписок на ChatGPT Plus, в интернете начали появляться объявления о продаже доступа к этой платной услуге.
Речь идет о подписке на ChatGPT, которая за $20 в месяц предлагает более мощную версию GPT-модели. Пользователи, стремясь извлечь выгоду из ситуации, выставили на продажу детали учетных записей на eBay, причем по сниженным ценам.
Решение о временной приостановке новых подписок последовало за резким увеличением спроса на продукт после первой конференции OpenAI в Сан-Франциско для разработчиков, где компания анонсировала множество обновлений и новых продуктов на основе своей модели GPT.
Среди нововведений — «магазин GPT», позволяющий пользователям создавать собственные версии ChatGPT и «Copyright Shield», защищающий некоторых клиентов от юридических претензий по вопросам авторского права.