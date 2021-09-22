На экранах российских кофеен будут показывать российских животных из приюта

Наука и технологии
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На экранах российских кофеен будут показывать российских животных из приютаМожно забрать животное домой или поддержать приют
Сеть кофеен Cofix и московский Центр реабилитации животных «Юна» объявили о совместной акции в поддержку бездомных животных.
С 22 сентября 2021 года во всей сети кофеен Cofix на мониторах будут «крутиться» баннеры с питомцами «Юны». Каждый, кто решит поучаствовать в акции, сможет отсканировать QR-код или позвонить по телефонам, указанным на баннерах, и оставить соответствующую заявку. Предлагается два варианта участия: забрать питомца в семью или материально поддержать «Юну».
Как отметила PR-менеджер Центра «Юна» Полина Рыховская, всё больше компаний обращают внимание на проблему бездомных животных. Важно, что это всё более крупные компании, такие как Cofix.