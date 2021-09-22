На экранах российских кофеен будут показывать российских животных из приюта

С 22 сентября 2021 года во всей сети кофеен Cofix на мониторах будут «крутиться» баннеры с питомцами «Юны». Каждый, кто решит поучаствовать в акции, сможет отсканировать QR-код или позвонить по телефонам, указанным на баннерах, и оставить соответствующую заявку. Предлагается два варианта участия: забрать питомца в семью или материально поддержать «Юну».