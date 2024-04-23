На электросамокаты «МТС Юрент» начали устанавливать номерные знаки

Опубликовано 23 апреля 2024, 20:54
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На электросамокаты «МТС Юрент» начали устанавливать номерные знакиПо словам компании, номерные знаки будут видны в любое время суток
Электросамокаты «МТС Юрент» начали оборудовать номерными знаками, согласно новому закону
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» решил поменять номерные знаки на своих самокатах в Москве. Новые номера будут большими и легче читаемыми. По словам представителей сервиса, они начнут устанавливать новые номера на всех самокатах в течение нескольких недель.
Новые номера сделаны из специальной светящейся плёнки, которая делает их видимыми даже в темноте. В настоящее время номера находятся на боках самокатов, но в будущем они будут также на передних и задних частях устройств. Ранее подобные номера установили в сервисах Whoosh и «Яндекс Go» в начале сезона в Москве.