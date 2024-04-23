Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 23 апреля 2024, 20:54
1 мин.

На электросамокаты «МТС Юрент» начали устанавливать номерные знаки

По словам компании, номерные знаки будут видны в любое время суток
Электросамокаты «МТС Юрент» начали оборудовать номерными знаками, согласно новому закону
На электросамокаты «МТС Юрент» начали устанавливать номерные знаки
© МТС

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» решил поменять номерные знаки на своих самокатах в Москве. Новые номера будут большими и легче читаемыми. По словам представителей сервиса, они начнут устанавливать новые номера на всех самокатах в течение нескольких недель.

Новые номера сделаны из специальной светящейся плёнки, которая делает их видимыми даже в темноте. В настоящее время номера находятся на боках самокатов, но в будущем они будут также на передних и задних частях устройств. Ранее подобные номера установили в сервисах Whoosh и «Яндекс Go» в начале сезона в Москве.

Источник:ТАСС
Автор:Николай Шелофастов
Теги:
#В России
,
#мтс
,
#Электросамокат
,
#Самокат