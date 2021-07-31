На электростанции Tesla в Австралии вспыхнул пожар

Отмечается, что пока не понятно, почему загорелся энергоблок станции. Но факт возгорания во время первоначальных испытаний батарей, говорит о том, что ещё предстоит разобраться с множеством нюансов, прежде чем Tesla сможет полностью вернуть станцию к рабочему состоянию.

Параллельно с этим своё расследование ведёт компания Electrek, которая специализируется на тестировании электросетей. Её специалисты сообщают, что пожар начался сразу же после проведённых тестов Tesla Megapack. Это значит, что речь может идти как о внезапном сбое, так и о незамеченных дефектах, которые могут повлиять на все предыдущие разработки Tesla.