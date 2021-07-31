На электростанции Tesla в Австралии вспыхнул пожар

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На электростанции Tesla в Австралии вспыхнул пожарВ 5 близлежащих городах объявлено чрезвычайное положение из-за токсичности воздуха
Как сообщает портал Futurism.com, со ссылкой на агентство 7news, в четверг вечером на одной из станций Tesla в Австралии загорелась аккумуляторная система Tesla Megapack. Пожар нельзя назвать большим, но выделяемый дым очень токсичен. Поэтому в 5 близлежащих городах объявлено чрезвычайное происшествие из-за токсичности воздуха. К тому же пострадала зависимая часть австралийской энергосети.
Отмечается, что пока не понятно, почему загорелся энергоблок станции. Но факт возгорания во время первоначальных испытаний батарей, говорит о том, что ещё предстоит разобраться с множеством нюансов, прежде чем Tesla сможет полностью вернуть станцию к рабочему состоянию.
Параллельно с этим своё расследование ведёт компания Electrek, которая специализируется на тестировании электросетей. Её специалисты сообщают, что пожар начался сразу же после проведённых тестов Tesla Megapack. Это значит, что речь может идти как о внезапном сбое, так и о незамеченных дефектах, которые могут повлиять на все предыдущие разработки Tesla.