На Европу надвигается одновременная пандемия коронавируса и гриппа

На этом основании эксперты Центра опасаются, что грипп и ковид будут поражать людей одновременно, и это даст колоссальную нагрузку на системы здравоохранения, которые в полной мере уже не справляются с наплывом пациентов. Поэтому в Европе могут одновременно начаться пандемии гриппа и коронавируса — твиндемия.

К таким выводам специалисты пришли из-за того, что зафиксирован рост больных гриппом — 43 человека на последней неделе декабря 2021 года. Отмечается, что это меньше, чем до пандемии коронавируса, но ничего хорошего всё равно не сулит.

И если начать отменять «антиковидные» или другие меры, то твиндемию можно кратно усилить. По прогнозам, заболеваемость гриппом может продлиться до лета.

«Если мы начнём отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдём от нормальных сезонных моделей», — предупредил главный эксперт ECDC Паси Пенттинен.