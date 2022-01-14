На Facebook подали в суд жители Великобритании

К Facebook поданы групповые иски без права отказа на $3,2 млрд. Иск предполагает возмещение ущерба за то, что соцсеть зарабатывала колоссальные суммы на навязывании британцам несправедливых условий использования, по которым люди должны были передавать компании свои личные данные для доступа к сети.

Как сообщила Ловдал Гормсен, соцсеть собирала данные через свой основной сайт и с помощью инструмента Facebook Pixel и таким образом формировала профили пользователей.

«За 17 лет с момента своего создания, Facebook стала единственной социальной сетью в Великобритании, где вы могли быть уверены, что сможете связаться с друзьями и семьёй в одном месте. Однако у Facebook была и тёмная сторона: компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке и навязывала несправедливые условия простым британцам, что давало ей возможность использовать их личные данные», — отметила Ловдал Горнсен.