На ферме «Мираторга» обнаружили больных африканской чумой животных

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На ферме «Мираторга» обнаружили больных африканской чумой животныхВсе необходимые меры по ликвидации очага уже приняты
На ферме агрохолдинга «Мираторг» обнаружили вспышку африканской чумы свиней. Ведутся необходимые мероприятия по ликвидации очага и дальнейшего распространения АЧС.
Диагноз был поставлен ещё 22 сентября, после взятия проб у 30 животных, принадлежащих белгородскому филиалу «Мираторга». Отмечается, что вспышка произошла в репродукторе Хмелевое, который находится в Кощеевском сельском поселении Корочанского района Белгородской области.
Роспотребнадзор уже принял все необходимые меры: в репродукторе введён карантин, в радиусе 5 км от очага вируса определена угрожаемая зона, а в радиусе 10 км очерчена зона наблюдения.
В «Мираторге» заявили, что ситуация находится под контролем. «Ситуация находится под контролем, сотрудники компании действуют совместно с государственными органами для скорейшего устранения последствий, остальные предприятия холдинга работают в штатном режиме», — отметили в компании.
Источник: Коммерсантъ