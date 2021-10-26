На ферме «Мираторга» обнаружили больных африканской чумой животных

Диагноз был поставлен ещё 22 сентября, после взятия проб у 30 животных, принадлежащих белгородскому филиалу «Мираторга». Отмечается, что вспышка произошла в репродукторе Хмелевое, который находится в Кощеевском сельском поселении Корочанского района Белгородской области.

Роспотребнадзор уже принял все необходимые меры: в репродукторе введён карантин, в радиусе 5 км от очага вируса определена угрожаемая зона, а в радиусе 10 км очерчена зона наблюдения.

В «Мираторге» заявили, что ситуация находится под контролем. «Ситуация находится под контролем, сотрудники компании действуют совместно с государственными органами для скорейшего устранения последствий, остальные предприятия холдинга работают в штатном режиме», — отметили в компании.