На фоне кризиса банковской системы США в биткоин-ETF вложили $1 млрд

Согласно отчёту, нереализованные убытки банков США на 2024 год достигли $517 млрд, а 63 банка — на грани банкротства. В связи с этим как на дрожжах начала расти криптоиндустрия.

Всё больше подтверждений о кризисной ситуации в американском банковском секторе педалируют вливания в спотовый биткоин-ETF. Суммы инвестиций уже на следующий день после отчёта FDIC составили порядка $1 млрд.

К тому же это уже не первый случай таких инвестиций: всегда, когда речь идёт о проседании банковского сектора США, BTC и некоторые другие криптовалюты начинают резко расти.