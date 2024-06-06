На фоне кризиса банковской системы США в биткоин-ETF вложили $1 млрд

Опубликовано 06 июня 2024, 15:00
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На фоне кризиса банковской системы США в биткоин-ETF вложили $1 млрд63 банка уже на грани банкротства
В США наметилась тенденция к кризису банковской системы; всё больше вопросов к стабильности традиционной финансовой системы Штатов как таковой. Об этом свидетельствует отчёт Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).
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Согласно отчёту, нереализованные убытки банков США на 2024 год достигли $517 млрд, а 63 банка — на грани банкротства. В связи с этим как на дрожжах начала расти криптоиндустрия.
Всё больше подтверждений о кризисной ситуации в американском банковском секторе педалируют вливания в спотовый биткоин-ETF. Суммы инвестиций уже на следующий день после отчёта FDIC составили порядка $1 млрд.
К тому же это уже не первый случай таких инвестиций: всегда, когда речь идёт о проседании банковского сектора США, BTC и некоторые другие криптовалюты начинают резко расти.