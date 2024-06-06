Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2024, 15:00
1 мин.

На фоне кризиса банковской системы США в биткоин-ETF вложили $1 млрд

63 банка уже на грани банкротства
В США наметилась тенденция к кризису банковской системы; всё больше вопросов к стабильности традиционной финансовой системы Штатов как таковой. Об этом свидетельствует отчёт Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).
На фоне кризиса банковской системы США в биткоин-ETF вложили $1 млрд

© Ferra.ru

Согласно отчёту, нереализованные убытки банков США на 2024 год достигли $517 млрд, а 63 банка — на грани банкротства. В связи с этим как на дрожжах начала расти криптоиндустрия.

Всё больше подтверждений о кризисной ситуации в американском банковском секторе педалируют вливания в спотовый биткоин-ETF. Суммы инвестиций уже на следующий день после отчёта FDIC составили порядка $1 млрд.

К тому же это уже не первый случай таких инвестиций: всегда, когда речь идёт о проседании банковского сектора США, BTC и некоторые другие криптовалюты начинают резко расти.

Источник:Cryptodaily
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюта
,
#сша
,
#финансы
,
#банки
,
#биткоин