На фоне крупных сбоев, Facebook начал рассказывать, что изображено на фото

Так, если картинка картинка не могла прогрузиться, то пользователь видел ее описание: кто или что изображено на фото, что там происходит. Остальные подробности пользователь мог додумать и сам. Что интересно, нейросеть соцсети была способна распознать даже животных — по крайней мере ей удавалось понять, что на фото изображена собака. Но порой искусственный интеллект наоборот не мог справиться с задачей и пользователю не расшифровывалось, что изображено на картинке.
Напомним, что первые жалобы на работу Facebook начались 3 июля в 16:00 по московскому времени. Помимо нее пострадали также WhatsApp и Instagram, также принадлежащие компании. Уже в 19:00 по московскому времени в официальном твиттер-аккаунте Facebook появился пост, в котором говорилось, что компания в курсе проблемы и занимается ее решением. На момент написания новости, все неполадки были исправлены.