На фоне крупных сбоев, Facebook начал рассказывать, что изображено на фото

Так, если картинка картинка не могла прогрузиться, то пользователь видел ее описание: кто или что изображено на фото, что там происходит. Остальные подробности пользователь мог додумать и сам. Что интересно, нейросеть соцсети была способна распознать даже животных — по крайней мере ей удавалось понять, что на фото изображена собака. Но порой искусственный интеллект наоборот не мог справиться с задачей и пользователю не расшифровывалось, что изображено на картинке.