На фоне признания ETF мошенники начали предлагать заработок с помощью криптоботов

Согласно заявлению, мошенники начали рассылать предложения заработать на арбитраже криптовалют с помощью ИИ-ботов. Якобы работающий на ИИ криптобот спрогнозирует изменение рынка и составит программу для заработка. Ведомство выявило несколько мошеннических схем, связанных со ссылками на ИИ. Одна из них стала причиной потери 30 тысяч BTC на сумму около $1,7 млрд на тот момент.

Комиссия призвала не верить подобным объявлениям, потому что боты не могут «предсказать будущее или внезапные изменения рынка».

«С ростом использования ИИ в повседневной жизни мошенники делают заявления о том, что технология может приносить огромную прибыль с помощью ботов, алгоритмов торговых сигналов, алгоритмов арбитража криптоактивов и других технологий с помощью ИИ», — предостерегли в CFTC.