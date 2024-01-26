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Наука и технологии
Опубликовано 26 января 2024, 23:57
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На фоне признания ETF мошенники начали предлагать заработок с помощью криптоботов

Крупные потери от этих схем уже есть
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) опубликовала предупреждение держателям криптовалют, которые решили «по-быстрому» заработать на арбитраже активов.
На фоне признания ETF мошенники начали предлагать заработок с помощью криптоботов

© Ferra.ru

Согласно заявлению, мошенники начали рассылать предложения заработать на арбитраже криптовалют с помощью ИИ-ботов. Якобы работающий на ИИ криптобот спрогнозирует изменение рынка и составит программу для заработка. Ведомство выявило несколько мошеннических схем, связанных со ссылками на ИИ. Одна из них стала причиной потери 30 тысяч BTC на сумму около $1,7 млрд на тот момент.

Комиссия призвала не верить подобным объявлениям, потому что боты не могут «предсказать будущее или внезапные изменения рынка».

«С ростом использования ИИ в повседневной жизни мошенники делают заявления о том, что технология может приносить огромную прибыль с помощью ботов, алгоритмов торговых сигналов, алгоритмов арбитража криптоактивов и других технологий с помощью ИИ», — предостерегли в CFTC.

Источник:The Block
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюты
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#BTC
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#мошенничество
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#сша