На фоне скандала с увольнением главы OpenAI начали расти ИИ-токены

Так, в рост на 61% пошли ИИ-монеты Akash Network (AKT), как только Альтман уволился; активы выросли с $1,02 до $1,65. Пиковый показатель был зафиксирован на уровне $1,85.

С $0,26 до $0,38, на 45,8%, выросла OriginTrail (TRAC). Bittensor (TAO) выросла до $230,15, на 33%. Были зафиксированы и всплески до $294.

Как отмечает CoinGecko, 8 из 11 ИИ-монет начали резко проседать, на 1,4% – 8%, после увольнения Альтмана. Но многие всё же восстановились, как только появилась информация о его возвращении.

«ИИ-токены растут в цене на фоне ожиданий одобрения спотового биткоин-ETF. Объявление OpenAI об увольнении и повторном найме Сэма Альтмана только привлекло внимание инвесторов и трейдеров, что ещё больше способствовало недавнему ралли», — сказано отчёте CoinGecko.