На фоне слухов о запуске Ethereum-ETF начались скачки биткоина

Опубликовано 16 июля 2024, 17:15
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На фоне слухов о запуске Ethereum-ETF начались скачки биткоинаМонета выросла до $65 тысяч и упала ниже $63 тысяч
Эксперты прокомментировали резкий скачок BTC до $65 тысяч и такое же моментальное проседание цены «первой криптовалюты». Краткосрочный рост биткоина был зафиксирован 15 июля и в эти же сутки наблюдалось удешевление монеты.
Портал The Block сообщил, что 15 июля был зафиксирован суточный рост BTC на 5,89%, точная цена составила $64 894. За неделю рост монеты составил 14%, что также является рекордом. Но в эти же сутки цена биткоина резко снизилась до $63 тысяч и ниже. На момент написания материала стоимость BTC — $62 602.
При этом за неделю до этого биткоин торговался на уровне $60 тысяч, а в выходные частично восстановился. Это объясняется нагнетанием ажиотажа вокруг ETH-ETF и вливанием денег в Ethereum.
По слухам, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна одобрить ETH-ETF 23 июля. И оба актива могут начать настоящую ценовую гонку.