На фоне слухов о запуске Ethereum-ETF начались скачки биткоина

Портал The Block сообщил, что 15 июля был зафиксирован суточный рост BTC на 5,89%, точная цена составила $64 894. За неделю рост монеты составил 14%, что также является рекордом. Но в эти же сутки цена биткоина резко снизилась до $63 тысяч и ниже. На момент написания материала стоимость BTC — $62 602.

При этом за неделю до этого биткоин торговался на уровне $60 тысяч, а в выходные частично восстановился. Это объясняется нагнетанием ажиотажа вокруг ETH-ETF и вливанием денег в Ethereum.

По слухам, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна одобрить ETH-ETF 23 июля. И оба актива могут начать настоящую ценовую гонку.