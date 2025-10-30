На форуме «Диалоги о фейках» эксперты призвали развивать многополярный ИИ

Опубликовано 30 октября 2025, 15:391 мин.
На форуме «Диалоги о фейках» эксперты призвали развивать многополярный ИИОбсуждались угрозы и возможности нейросетей
Участники московского форума «Диалоги о фейках» обсудили вызовы, связанные с быстрым распространением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Эксперты отметили необходимость развития критического мышления у пользователей, поскольку современные нейросети создают контент, который сложно отличить от реальности.
© 360.ru
Представители медиасообщества подчеркнули свою ответственность за честность публикаций. Как сообщил главный редактор 360.ru Алексей Коваль, в оперативных новостях его издания не используется генерация видео, а в развлекательных материалах все ИИ-созданные ролики обязательно маркируются.
Французский геополитический аналитик Эммануэль Леруа высказал идею о необходимости развития многополярного искусственного интеллекта, учитывающего различные ценности, включая свободу и равенство. Он отметил важность предотвращения ситуации, когда доступ к передовым технологиям дает отдельным группам несправедливые преимущества.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что технологии ИИ требуют ответственного подхода и учета традиционных ценностей.