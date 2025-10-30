На форуме «Диалоги о фейках» эксперты призвали развивать многополярный ИИ

Представители медиасообщества подчеркнули свою ответственность за честность публикаций. Как сообщил главный редактор 360.ru Алексей Коваль, в оперативных новостях его издания не используется генерация видео, а в развлекательных материалах все ИИ-созданные ролики обязательно маркируются.

Французский геополитический аналитик Эммануэль Леруа высказал идею о необходимости развития многополярного искусственного интеллекта, учитывающего различные ценности, включая свободу и равенство. Он отметил важность предотвращения ситуации, когда доступ к передовым технологиям дает отдельным группам несправедливые преимущества.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что технологии ИИ требуют ответственного подхода и учета традиционных ценностей.