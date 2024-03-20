На GitHub «взломанное» ПО оказалось приманкой от хакеров

Этот вирус нужен злоумышленникам для кражи данных жертвы. Те, кто скачал якобы «крякнутые» приложения получали на устройства этот вирус, который стал известен в профессиональном сообществе с декабря 2022 года.

Примечательно, что этот софт распространялся на сервисе для разработчиков GitHub. На самом деле это были не взломанные аппы, а их вредоносные копии, а для маскировки мошенники использовали зелёные кружки в символьной системе Юникод, которые имитировали статусные индикаторы и текущую дату.

Вредоносные репозитории подавались под видом самых «ходовых» приложений для различных задач: AVAST, AOMEI-Backupper, IObit-Smart-Defrag-Crack, Ccleaner, EaseUS-Partition-Master, Daemon-Tools и многие другие.

Как только заражённый софт был обнаружен, на GitHub все подобные репозитории были удалены.

«Все репозитории имели весьма схожее оформление, включая файл «README.md» с обещаниями бесплатного взломанного программного обеспечения. Для придания легитимности и актуальности, злоумышленники использовали зелёные кружки в символьной системе Юникод (U+1F7E2), имитирующие статусные индикаторы, а также текущую дату», — сказано в материале портала Security Lab.