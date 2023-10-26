На главной странице «Яндекса» начнут продвигать новости компании

«Яндекс» решил использовать свою главную страницу, ya.ru, для представления своих сервисов. Ранее на этой странице была только строка поиска и вход в популярные сервисы.

В сентябре 2022 года «Яндекс» и VK заключили сделку по обмену активами, в результате чего VK получила сервис «Новости». Это привело к изменениям в главной странице «Яндекса», которая переехала на ya.ru. Таким образом, «Яндекс» намерен использовать этот канал для презентации своих продуктов и сервисов.

Дополнительно, в декабре сайт «Дзен.Новости» был внесён в реестр новостных агрегаторов, что также является частью изменений, происходящих в экосистеме «Яндекс».