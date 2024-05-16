На Google I/O заявили, что ИИ Gemini станет настоящим секретарём для Gmail

Опубликовано 16 мая 2024, 03:00
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На Google I/O заявили, что ИИ Gemini станет настоящим секретарём для GmailЧтобы система выполняла сложную и рутинную работу
На конференции для разработчиков Google I/O компания рассказала о полноценной интеграции ИИ Gemini в свои сервисы Workspace, в том числе почту Gmail.
Касательно Gmail разработчики предложат пользователям опцию под общим названием «Контекстный умный ответ». Это аналог текущей функции «Умный ответ», но работающий более «подробно и точно».
Суть работы нового функционала — в обработке входящей в Gmail электронной корреспонденции, формирование ответов на основании контекста письма. Для этого ИИ будет анализировать письма и выделять важную информацию. К этому добавляется и организация сортировки и отправки писем адресатам.
Функция станет доступна через новую кнопку Gemini в приложении Gmail, но только у подписчиков платных сервисов Workspace, а также тарифа Google One AI Premium.
Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков